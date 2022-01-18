Появилось видео задержания водителя-наркомана из Мончегорска

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области завершили расследование двух уголовных дел в отношении 30-летнего жителя Мончегорска. Он обвиняется по части 2 статьи 228 и части 2 статьи 264.1 УК РФ за хранение наркотиков в крупном размере и повторное управление авто в состоянии опьянения.

- Ранее судимый мужчина через Интернет купил вещество, содержащее в составе метамфетамин, собираясь в дальнейшем его употреблять. В лесополосе Мончегорска северянин достал из «закладки» наркотики общей массой более 200 граммов. После чего у себя дома часть из них расфасовал на 10 условных доз, а оставшуюся часть положил в морозильную камеру холодильника, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Мужчину, разъезжавшего в состоянии наркотического опьянения на автомобиле, задержали полицейские. Тот оказал активное сопротивление.

При досмотре у злоумышленника нашли два свертка с веществом массой 1 и 0,5 грамма, которые содержали наркотическое средство α-PVP и амфетамин, которые мужчина также купил для личного пользования. В его машине полицейские также нашли 9 свертков с метамфетамином.

Мончегорец свою вину признал полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчину может ожидать до 10 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Также правоохранители установили, что в 2019 году северянин уже имел судимость за вождение в состоянии наркотического опьянения. В июле 2021 года его в очередной раз задержали за подобное преступление, теперь он будет отвечать за него в суде.

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