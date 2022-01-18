В Териберке планируют построить рыбацкую деревню

В администрации села уверены, что предприниматель задумал очень хорошее дело – сделать место, где можно будет разместить приезжающих рыбаков. Фото: Олег ФИЛОНОК

Новый резидент Арктической зоны, предприниматель Олег Ющенко, задумал в Териберке строительство рыбацкой деревни.

В поморском селе считают, что это может решить одну из наболевших проблем.

- Каждый год у нас собирается большое количество рыбаков со всей России. Многие просто не понимали, что рыбные отходы нельзя выбрасывать на берегу, рассчитывали на то, что потроха съедят чайки. А те, в свою очередь, этим не питаются. Года два уже мы проводим рейды по этому поводу, - рассказала «АиФ-Мурманск» глава Териберки Елена Крывонос.

В администрации села уверены, что предприниматель задумал очень хорошее дело – сделать место, где можно будет разместить приезжающих рыбаков. Он облагородил территорию, навел там порядок. У бизнесмена есть объект водопользования, где он организовал небольшой плавпричал – сейчас там останавливаются маломерные суда. Там же он планирует поставить и емкости для отходов.

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