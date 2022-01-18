Андрей Чибис проведет личный прием граждан. Фото: правительство Мурманской области
19 января в 18.00 губернатор Мурманской области Андрей Чибис проведет личный прием граждан. В силу того, что в регионе растет число заболевших коронавирусов и началась новая ковидная волна, встреча пройдет в режиме видеоконференцсвязи.
Записаться на прием к губернатору можно через его приемную по телефонам (8152) 486-201, 486-201, 496-201.
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