Андрей Чибис проведет личный прием граждан. Фото: правительство Мурманской области

19 января в 18.00 губернатор Мурманской области Андрей Чибис проведет личный прием граждан. В силу того, что в регионе растет число заболевших коронавирусов и началась новая ковидная волна, встреча пройдет в режиме видеоконференцсвязи.

Записаться на прием к губернатору можно через его приемную по телефонам (8152) 486-201, 486-201, 496-201.

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