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Общество18 января 2022 12:34

Бушевавшая в Мурманской области метель попала на видео

Ветер в порывах достигал 27 метров в секунду
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Непогода доставила всем массу хлопот.

Непогода доставила всем массу хлопот.

Фото: Ольга ЗАСУХИНА

В Мурманской области с утра 17 января бушевала сильная метель. Из-за непогоды пришлось закрыть многие дороги, самолеты не могли приземлиться, а люди еле-еле пробирались по улицам, топая по снежной каше.

Неистовая зимняя стихия попала на видео очевидцев. В порывах ветер достигал 27 метров в секунду, а на море и все 30 м/с. На Северном флоте вводили повышенную штормовую готовность.

К вечеру того же дня метель поутихла, оставив после себя кучу проблем для снегоуборочной техники.

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