В аэропорту "Мурманск" образовалось столпотворение после закрытия на сутки

Аэропорт открылся утром 18 января. Фото: vk.com/murmanskgroup

В соцсетях опубликовали фотографии столпотворения, которое образовалось в аэропорту "Мурманск" после его открытия. Напомним: воздушную гавань закрывали на сутки по погодным условиям. Некоторые рейсы отменили, другие пришлось перенести на более позднее время.

Аэропорт открылся утром 18 января. Неизбежно там возникла толкучка.

- На аэровокзале коллапс - своего вылета ожидают больше тысячи человек, - написали в паблике "Мурманск".

Как сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе аэропорта, пассажиры регистрируются на рейсы, которые были задержаны.

- Стараемся максимально ускорить регистрацию для того, чтобы рассредоточить поток. На данный момент уже вылетели 8 самолетов, - отметила представитель аэропорта "Мурманск" Ольга Хабарова.

На время, пока аэропорт закрывали, пассажиры были в гостиницах. Для них организовали горячее питание и напитки.

В общей сложности задержали 11 рейсов.

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