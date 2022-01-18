Мурманскую гимназию обязали закрыть неогороженный канализационный люк

В прокуратуре Первомайского округа провели проверку. Фото: Олег УКЛАДОВ

На территории гимназии №7 в Мурманске прохожие заметили опасность - открытый и неогороженный канализационный люк. Пока не случилось беды, в прокуратуре Первомайского округа начали проверку.

- Установлено, что образовательная организация долгое время не принимала меры, направленные на соблюдение прав учащихся на охрану жизни и здоровья, допуская нахождение на территории гимназии открытого люка, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

15 января для устранения нарушений директору гимназии внесли представление, которое уже рассмотрено и удовлетворено.

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