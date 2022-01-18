В полиции прокомментировали ситуацию с лежавшим несколько часов на улице трупом в Апатитах

Погибший северянин был 1958 года рождения.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
17 января жители домов на улице Дзержинского в Апатитах стали невольными свидетелями смерти мужчины. Они пожаловались, что катафалк ехал за трупом шесть часов. Все это время тело лежало прямо у подъезда, и его заметало снегом.
- В полицию поступило сообщение, что у дома №41 лежит мужчина без признаков жизни. На место выехали сотрудники полиции, которые обнаружили тело без признаков насильственной смерти. Обстоятельства произошедшего выясняются, - сообщила "КП"-Мурманск" и.о. начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Наталья Колбушкова.
Погибший северянин был 1958 года рождения. Катафалк ехал порядка трех часов из-за пробок и нерасчищенных дорог после метели.
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