В Апатитах отменили купания на Крещение

Об этом сообщил глава администрации города Николай Бова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь с 18 на 19 января в Мурманской области пройдут массовые купания в прорубях на праздник Крещения. Однако жители Апатитов останутся без них. Об этом сообщил глава администрации города Николай Бова.

- К сожалению, вынуждены отменить организованные крещенские купания. Погода и эпидемиологическая ситуация внесли свои коррективы. В Апатитах также вводится режим повышенности готовности, - отметил он.

Напомним: Кандалакша также остается без купаний на Крещение. Из-за недостаточной прочности льда мероприятие отменяется четвертый год подряд.

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