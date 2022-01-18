В Апатитах отменили купания на Крещение

Об этом сообщил глава администрации города Николай Бова.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ночь с 18 на 19 января в Мурманской области пройдут массовые купания в прорубях на праздник Крещения. Однако жители Апатитов останутся без них. Об этом сообщил глава администрации города Николай Бова.
- К сожалению, вынуждены отменить организованные крещенские купания. Погода и эпидемиологическая ситуация внесли свои коррективы. В Апатитах также вводится режим повышенности готовности, - отметил он.
Напомним: Кандалакша также остается без купаний на Крещение. Из-за недостаточной прочности льда мероприятие отменяется четвертый год подряд.
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