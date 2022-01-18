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Общество18 января 2022 8:35

В Мурманской области остаются закрытыми из-за непогоды три участка дорог

Также еще на трех автодорогах ограничено движение грузового транспорта
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Благодаря улучшению погоды большинство дорог вновь открыты для движения.

Благодаря улучшению погоды большинство дорог вновь открыты для движения.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сильная метель в Мурманской области наконец-то прекратилась. Благодаря улучшению погоды большинство дорог вновь открыты для движения.

В региональном минтрансе уточнили, что закрытыми остаются: автодорога Мурмаши - ж.д станция Пяйве, участок федеральной автодороги Р-21 "Кола" с 1470 по 1510 километр (от Заозерска до Спутника), участок автодороги Кола - Серебрянские ГЭС (с 32 километра до Туманного и автоподъезд к Териберке).

Также ограничено движение для большегрузных автомобилей по автодорогам Мишуково - Снежногорск и Снежногорск - Гаджиево, участку Р-21 "Кола" с 1408 по 1470 километр (Полярный - Заозерск).

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