Под Никелем завершены поиски пропавших отца и сына

Домой отец и сын вовремя не вернулись из-за сломавшегося снегохода. Фото: 51.mchs.gov.ru

С вечера 17 января в окрестностях Никеля искали пропавших 46-летнего мужчину и его семилетнего сына. На снегоходе они уехали за гору Лысая к озерам Заяц и Восьмерка на рыбалку и должны были вернуться до темноты. Однако потом перестали выходить на связь.

Поиски осложнялись погодой - в тот день была сильная метель. Но закончились они хорошо.

- Потерявшиеся вышли на связь, слышат снегоходы, определяются по месту. Состояние удовлетворительное, предварительно, в медицинской помощи не нуждаются. Спасатели следуют к ним, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Домой отец и сын вовремя не вернулись из-за сломавшегося снегохода.

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