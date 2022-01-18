Аэропорт "Мурманск" возобновляет работу после сильной метели

Аэропорт "Мурманск" наконец начал принимать воздушные суда. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

17 января в Мурманской области бушевала сильная метель, из-за которой закрыли проезд почти по 12 дорогам, а также остановилась работа аэропорта "Мурманск". Вылет и прилет судов отменили с 11 утра понедельника.

Возобновление работы переносили семь раз, и только спустя почти сутки самолеты снова полетят.

- Работа аэродрома "Мурманск" восстановлена в 10.20 18 января. Услуги гостиницы, горячее питание и напитки предоставлены в соответствии с требованиями п. 99 Федеральных авиационных правил. В общей сложности задержано 10 рейсов (5 на прилет и 5 на вылет) за 17 января и 1 рейс на прилет за 18 января, - сообщила представитель аэропорта "Мурманск" Ольга Хабарова.

Аэропорт "Хибины" 17 января продолжал принимать и отправлять воздушные суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru