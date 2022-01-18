В Апатитах труп шесть часов пролежал у жилого дома до того, как его забрали в морг

Труп несколько часов заметало снегом у подъезда жилого дома. Фото: vk.com/pdsh51

Жители Апатитов в соцсетях пожаловались, что несколько часов видели лежащий у дома труп, который никто не торопился забирать.

- 17 января во дворе Дзержинского, 41 труп пожилого мужчины пролежал в сугробе 6 часов, прежде чем его забрал катафалк... Соболезнования родным и близким, - написал анонимный автор в группе "Подслушано Апатиты".

Напомним: 17 января в Кировске и Апатитах бушевала сильная метель, ветер в порывах доходил до 30 м/с.

"КП"-Мурманск" ожидает официальный комментарий по данной теме.

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