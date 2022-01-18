Закрытие аэропорта "Мурманск" продлили в седьмой раз

Аэропорт "Мурманск" должен открыться в 10 утра 18 января. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аэропорт "Мурманск" все еще остается закрытым из-за нелетной погоды. Напомним: воздушную гавань закрыли в 11.00 17 января и с тех пор открытие переносили семь раз.

Некоторые рейсы отменили, другие самолеты задерживаются с вылетом. К слову, мурманская прокуратура проводит проверку по факту длительной задержки рейсов.

Как сообщили в пресс-службе заполярного аэропорта, пассажиров собираются начать принимать с 10.00 18 января. Но, возможно, открытие вновь перенесут.

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