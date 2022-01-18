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Происшествия18 января 2022 6:19

Рядом с Никелем пропали отец и семилетний сын

Они уехали на снегоходе к озерам Заяц и Восьмерка
Ника СВЕТЛОВА
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Мужчина с сыном уехали к озерам в сильную метель.

Мужчина с сыном уехали к озерам в сильную метель.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С вечера 17 января в окрестностях Никеля ищут двух пропавших человек.

- В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Мурманской области по «Системе – 112» поступила информация,46-летний мужчина со своим семилетним сыном уехали утром на снегоходе от Никеля за гору Лысая к озерам Заяц и Восьмерка. Должны были вернуться с наступлением темного времени суток. В настоящее время местоположение неизвестно, на связь не выходят, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Пропавших ищут четыре спасателя. Все 17 января в Мурманской области бушевала сильная метель.

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