Рядом с Никелем пропали отец и семилетний сын

Мужчина с сыном уехали к озерам в сильную метель. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С вечера 17 января в окрестностях Никеля ищут двух пропавших человек.

- В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Мурманской области по «Системе – 112» поступила информация,46-летний мужчина со своим семилетним сыном уехали утром на снегоходе от Никеля за гору Лысая к озерам Заяц и Восьмерка. Должны были вернуться с наступлением темного времени суток. В настоящее время местоположение неизвестно, на связь не выходят, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Пропавших ищут четыре спасателя. Все 17 января в Мурманской области бушевала сильная метель.

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