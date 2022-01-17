Прокуратура проводит проверку по факту длительной задержки рейсов в аэропорту "Мурманск"

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, своевременность обеспечения пассажиров напитками, едой и размещения их в гостинице. Фото: Олег ФИЛОНОК

Аэропорт "Мурманск" из-за плохой погоды закрыт с утра 17 января. Несколько рейсов пришлось отменить, а другие перенесли на более позднее время. Изначально планировалось открыть воздушную гавань в 15.00, однако затем открытие перенесли на 21.00.

Тем временем прокуратура организовала проверку по факту длительной задержки рейсов в аэропорту Мурманска.

- Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров рейсов Мурманск – Москва, Мурманск – Санкт-Петербург авиакомпании «Россия», Мурманск – Санкт-Петербург авиакомпании Smartavia, Мурманск – Москва авиакомпании «Аэрофлот». Задержка отправления и прибытия воздушных судов 17 января произошла из-за неблагоприятных метеорологических условий, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, своевременность обеспечения пассажиров напитками, едой и размещения их в гостинице.

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