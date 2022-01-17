Еще одну дорогу в Мурманской области закрыли из-за метели

К списку направление, где не проехать, добавилось еще одно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Порядка 12 дорог закрыли в Мурманской области 17 января и ранее из-за сильной непогоды, которая не утихает с выходных. К списку направлений, где не проехать, добавилось еще одно.

- С 17.00 17 января закрыт проезд для всех видов транспорта по автомобильной дороге Заполярный - Сальмиярви, с 5-го по 23-й километр, по погодным условиям (снег, метель, сильный ветер) до их улучшения, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: открыт автоподъезд к Апатитам.

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