"Чищу снег, недорого": Из-за сильнейшего снегопада жители Мурманской области нашли способ дополнительного заработка

Пока для одних это равносильно катастрофе, другие видят в этом способ дополнительно заработать. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На минувших выходных в Мурманской область выпала треть месячной нормы осадков. Снегопад не прекращается с вечера 16 января, поэтому населенные пункты региона оказались в плену высоких сугробов.

Для одних это равносильно катастрофе, а другие видят в этом способ дополнительно заработать. На сайтах бесплатных объявление одно за другим появляются предложения в духе: "Откопаю ваше место под машину", "Откопаю ваш гараж", "Уберу снег у вашего дома" и т.д. Расценки разные - от 500 рублей до 1500 за работу.

Также стало больше предложений от компаний, предоставляющих снегоуборочную технику. Напомним: губернатор Андрей Чибис поручил наказать УК, которые не справляются с чисткой дворов от снега.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru