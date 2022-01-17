В храмах Мурманской области в крещенский сочельник освятят воду

Водосвятный молебен на Семеновском озере Мурманска начнется в 21.00, после него можно будет окунаться в воду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 января православные россияне отметят Крещение Господне. Традиционно в храмах Мурманской области освятят воду.

- В первый раз чин освящения будет совершен 18 января, в крещенский сочельник. Традиционно он проводится утром, по завершении Божественной литургии. После этого святая вода будет доступна всем желающим. Вечером в крещенский сочельник священнослужители Мурманской епархии проведут чин освящения вод крещенских купелей, специально обрадованных местными властями на озерах и реках в разных муниципалитетах Кольского полуострова, - сообщили в Мурманской епархии. - В сам праздник Крещения, 19 января, в 9.00 также после Божественной литургии в храмах состоится второй чин освящения воды.

Водосвятный молебен на Семеновском озере в Мурманске начнется в 21.00, после него можно будет окунуться в воду.

- По народному поверью, так очищаются грехи. Но на самом деле очищение от грехов происходит только после покаяния, исповеди и причастия. А окунаться в ледяную воду желательно только физически здоровым людям, имеющим положительный опыт и изучившим инструкции по безопасности МЧС, - уточнили в епархии.

Напомним: места для иорданей уже определены.

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