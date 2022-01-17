В Кировске ожидается ветер до 30 м/с

Только 18 января можно будет сказать, что непогода отступила от Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Только 18 января можно будет сказать, что непогода в Мурманской области отступила. А пока регион борется с сильным ветром и метелью.

- По данным Мурманского УГМС, действует оповещение о штормовом локальном опасном явлении. В районе Кировска наблюдается северо-восточный ветер в порывах до 25 - 30 м/с, метель. Такая погода сохранится до 19 - 21 часа 17 января, - предупредили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: в Мурманске ветер будет также сильный. А в Хибинах объявили третью степень лавинной опасности.

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