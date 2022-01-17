Автоподъезд к Апатитам открыт для движения

Попасть в Апатиты с полудня 17 января на личном автомобиле не представлялось возможным. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Попасть в Апатиты с полудня 17 января на личном автомобиле не представлялось возможным. Автоподъезд к городу, как и некоторые другие участки региональных дорог, закрыли по погодным условиям. В регионе бушует метель, которая должна прекратиться к вечеру.

Как сообщили в региональном минтрансе, движение на автоподъезде к Апатитам (0 километр - километр 27+400) возобновлено с 16.00.

Напомним: закрытие аэропорта "Мурманск" вновь продлили. Воздушная гавань Заполярья примет пассажиров не раньше 18 часов 17 января.

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