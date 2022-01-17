За минувшие выходные в Мурманской области произошло 61 ДТП

Водителей просят быть предельно внимательными на дороге. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Погода в Мурманской области совсем не благоволит выходу на улицу и тем более дальним поездкам на личном авто. Только за минувшие выходные в регионе зарегистрировали 61 ДТП, в трех из которых пострадали три человека, получив ранения различной степени тяжести.

- По состоянию на 14.00 17 января в подразделение ОГИБДД по Мурманску поступило 31 сообщение о ДТП с материальным ущербом в областном центре, - сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Водителей просят быть предельно внимательными на дороге, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, воздержаться от поездок без острой необходимости.

Пешеходам также следует проявить особую осторожность на дороге, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, носить световозвращающие элементы.

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