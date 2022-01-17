В Мурманской области могут ввести новые ковидные ограничения

В регионе ожидается распространение омикрона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области началась новая волна коронавируса, наблюдается рост числа заболевших после новогодних праздников. В регионе ожидается распространение омикрона.

- Пока ограничения вводить не будем, но не исключаю, что они будут. Это зависит от нас с вами. Призываю всех активнее прививаться, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев назвал отличия омикрона от другим штаммов.

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