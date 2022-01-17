В центре Мурманска столкнулись шести автомобилей

В областном центре произошло массовое ДТП на спуске к кинотеатру "Мурманск". Фото: Скриншот видео

В областном центре произошло массовое ДТП на спуске к кинотеатру "Мурманск". Судя по видео, которое опубликовали в паблике "Мурманск ДТП ЧП", столкнулись шесть машин, на дороге возник затор.

Как уточнили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области, в Госавтоинспекцию информация о данной аварии не поступала.

Водителей просят по возможности отказаться от поездок. Напомним: в регионе закрыли 12 участков дорог, бушует метель.

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