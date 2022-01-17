В 2022 году в Мурманской области заменят 170 лифтов

Об этом сообщил в ходе оперативного совещания глава региона Андрей Чибис. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

При поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ в Мурманской области заменят 170 лифтов. Об этом сообщил в ходе оперативного совещания глава региона Андрей Чибис.

- Федерация одобрила заявку на замену 170 лифтов. Стоимость работ составит 323 миллиона рублей, при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ. В рамках заявки мы будем менять лифты в Мурманске, Кольском районе, ЗАТО Североморск и ЗАТО Александровск, – сказал глава региона.

В наступившем году планируют отремонтировать 208 многоквартирных домов. Работы намерены провести в Мурманске, Кировске, Кандалакше, Ловозере, Ковдоре, Апатитах, Мончегорске, Полярных Зорях, Североморске, Островном, Кольском и Печенгском районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru