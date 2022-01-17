Закрытие аэропорта "Мурманск" вновь продлили

Ранее воздушная гавань закрывалась до 15.00, потом до 16.00. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Аэропорт "Мурманск" временно закрыт с 11.00 17 января. Причиной тому стала плохая погода. Напомним: несколько рейсов отменили, а другие перенесли на более позднее время.

Закрытие воздушной гавани решили продлить на пару часов.

- Аэропорт закрыт до 18.00 17 января, затем движение воздушных судов будет полностью восстановлено. В данный момент идет расчистка покрытия взлетно-посадочной полосы и светового сопровождения, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ранее воздушная гавань закрывалась до 15.00, потом до 16.00.

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