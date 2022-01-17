В Хибинах установили третью степень лавинной опасности

Катание на необорудованных склонах запрещено. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Кольский полуостров находится во власти непогоды. Напомним: в Мурманске ожидаются порывы ветра до 25 м/с. В Кировске и Апатитах также сильный ветер и снег, некоторые туристические объекты закрываются для посетителей.

- В Хибинах сейчас установлена третья степень лавинной опасности, - сообщили "КП"-Мурманск" в МЧС по Мурманской области.

Горнолыжные комплексы Кировска закрывают склоны из-за метели. Так, "Большой Вудъявр" планирует запустить только учебный склон и ленточный подъемник на северном склоне, "Кукисвумчорр" 17 января закрыт.

Катание на не оборудованных склонах запрещено.

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