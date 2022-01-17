Сайт Мурманскавтодора упал после сообщения о массовых перекрытиях дорог

Слишком много автовладельцев разом захотели проверить дорожную обстановку, из-за чего портал не выдержал нагрузки и теперь выдает ошибку. Фото: "Моя Териберка" | интернет-газета / vk.com/my_teriberka

Мурманскавтодор - главный сайт, на котором можно узнать о состоянии дорог в Мурманской области, - упал. Слишком много автовладельцев разом захотели проверить дорожную обстановку, из-за чего портал не выдержал нагрузки и теперь выдает ошибку.

Напомним, что в регионе из-за непогоды ограничили движение на 12 участках дорог.

Сейчас сайт грузится уже лучше, но с перебоями. Узнать о перекрытиях можно на "Яндекс.Картах" и в группе регионального минтранса.

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