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Общество17 января 2022 11:03

В 2022 году в Мурманской области отремонтируют 208 многоквартирных домов

Заключены контракты на капремонт еще 100 объектов
Татьяна ЖДАНОВА
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Информацию об этом озвучил губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время оперативного совещания.

Информацию об этом озвучил губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время оперативного совещания.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Заключены контракты на капремонт еще 100 многоквартирных домов в Мурманской области. Всего в этом году в регионе планируют отремонтировать 208 объектов. Информацию об этом озвучил губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время оперативного совещания.

- Это дома в Мурманске, Кировске, Кандалакше, Ловозере, Ковдоре, Апатитах, Мончегорске, Полярных Зорях, Североморске, Островном, Кольском районе и Печенгском округе. Всего процедура контрактования завершена для 180 домов. Плюс к этому в задачи регионального Фонда капремонта входит дополнительная программа по ремонту фасадов и декоративной подсветке в центре Мурманска. Отдельная важная задача – капремонты кровель в Печенгском округе, где проживают военнослужащие и члены их семей, – сказал губернатор.

Во время совещания глава региона потребовал от починенных обратить особое внимание на сроки проведения конкурсных процедур и их завершения до наступления строительного сезона. Пристально следить за этим было поручено представителям Фонда капитального ремонта и первому вице-губернатору Оксане Демченко.

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