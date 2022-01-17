Жительница Апатитов ради сына дала ложные показания в суде

За ложные показания в суде апатитчанка стала фигуранткой уголовного дела. Фото: Олег ЗОЛОТО

За ложные показания в суде апатитчанка стала фигуранткой уголовного дела.

Во время судебного заседания женщину предупредили, что она несет уголовную ответственность за дачу ложных показаний. Однако во время допроса она так хотела помочь сыну, обвиняемому в пьяной езде, что дала ложные показания. Обман вскрылся. Участковый задержал 52-летнюю женщину.

- В отношении северянки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 307 УК РФ – «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод». Ей грозит до трех месяцев ареста, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Напомним: жительница Кировска придумала изнасилование, которого не было.

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