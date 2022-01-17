В Мурманской области из-за непогоды закрыли 12 участков дорог

В Госавтоинспекции Мурманска водителей просят воздержаться от поездок без крайней необходимости. Фото: Антон ЗАБИРОВ

17 января автовладельцам из Мурманской области лучше сидеть дома, если не хочется попасть в передрягу со своим железным конем. По данным регионального минтранса, из-за плохой погоды в Заполярье ограничили движение на 12 участках дорог.

В частности, закрыты автодорога Кола - Мурмаши - ж.д ст. Пяйве, автодорога Апатиты - Кировск (км 0 – км 2), автоподъезд к Апатитам (км 0 - км 27+400), автодорога Апатиты - Кировск (км 2+688 – км 14+314), автоподъезд к Ура-Губе (км 0 - км 22,179), автодорога Ура-Губа - Видяево (км 0 – км 2,246), федеральная автодорога Р-21 "Кола" (км 1408 - км 1510 и км 1245 - км 1272), автодорога Мишуково - Снежногорск (км 2 - км 38,160), автодорога Снежногорск - Гаджиево (км 0 - км 6,850), автодорога Кола - Серебрянские ГЭС (с 32 км до Туманного и автоподъезд к Териберке).

Также на автодороге Р-21 "Кола" с 1149 по 1381 километры ограничено движение грузового транспорта.

В Госавтоинспекции Мурманска водителей просят воздержаться от поездок без крайней необходимости. А если находитесь за рулем, то выбирать безопасный скоростной режим, не забывать про дистанцию и интервал, избегать резкого маневрирования, выполнять предписания дорожных знаков.

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