Андрей Чибис призвал прокуратуру проверить управляющие компании Мурманска

Андрей Чибис отметил, что УК, которые не справляются с работой, должны понести максимально суровое наказание. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жалобы от жителей Мурманска на не убранный снег во дворах городах поступают сотнями. Областной центр вместе с Североморском и ЗАТО Александровск вошли в число муниципалитетов с самой плачевной ситуацией, в них даже пришлось вводить режим повышенной готовности.

Как отметил губернатор Андрей Чибис, управляющие компании и муниципалитеты плохо справляются с последствиями сильных снегопадов и перехода через ноль.

- Это плохая практика, когда мы вместо вас решаем эти задачи, - отчитал на оперативном совещании глав проблемных муниципалитетов губернатор. - Сегодня вызовите бенефициаров управляющих компаний по Мурманску к себе и в прокуратуру и поговорите предметно. Деньги они по квитанциям получают, а как много снега – техники не хватает.

Андрей Чибис отметил, что УК, которые не справляются с работой, должны понести максимально суровое наказание.

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