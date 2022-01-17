На севере Мурманской области за выходные выпало 32% от месячной нормы снега

Непогода сохранится до утра 18 января. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Уже несколько дней циклон обильно посыпает Кольский полуостров снегом. Из-за непогоды закрыт аэропорт "Мурманск", перекрыты несколько дорог от федеральной "Колы" до региональных.

- В Мурманске и на севере области за выходные выпало 32% от месячной нормы снега, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Непогода сохранится до утра 18 января.

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