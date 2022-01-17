Время закрытия аэропорта "Мурманск" продлили

Время закрытия аэропорта решили продлить на час. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Аэропорт "Мурманск" с 11.00 17 января закрыт из-за неблагоприятных метеоусловий. Напомним: в регионе бушует метель, порывы ветра достигают 27 метров в секунду.

Время закрытия аэропорта решили продлить на час.

- В связи с подготовкой взлетно-посадочной полосы к приему воздушных судов, аэродром закрыт до 16.00, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани Заполярья.

Некоторые рейсы отменили, другие перенесли на более позднее время. Сначала воздушную гавань закрыли до 15.00.

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