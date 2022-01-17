В Карелии задержали лихача из Мурманской области на Lexus

Госавтоинспекторы Карелии остановили мурманчанина-лихача. Фото: ГИБДД Карелии

Госавтоинспекторы Карелии остановили мурманчанина-лихача. Мужчина, управляя Lexus, двигался со скоростью, превышающей разрешенную на этом участке дороге, - 133 км/час.

- Ранее водитель привлекался к административной ответственности за превышение скорости более чем на 40 км/час (но не более 60 км/час). За повторное правонарушение в соответствии с ч. 6 ст. 12.9 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере от 2000 до 2500 рублей, – сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним: 48-летняя жительница Мурманской области разбилась в ДТП в Карелии. Ее 44-летнего спутника госпитализировали.

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