В Мурманске четвертый день ищут пропавшего мужчину

Поисковый отряд "МурманСпас" разместил информацию о поиске 31-летнего мужчины. Фото: Поисковый отряд "МурманСпас" / vk.com/murmanspas51

Поисковый отряд "МурманСпас" разместил информацию о поиске 31-летнего мужчины.

31-летний Антон Коваленко около 8 утра 14 января ушел из дома на улице Капитана Копытова и не вернулся. На связь с родными не выходит.

Приметы Антона: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза. На момент исчезновения был одет в черную куртку, серые джинсы, черные кроссовки.

По вопросам поисков можно обраться в полицию 02 или 102 или в "МурманСпас" 8-911-339-89-41 и 8-911-311-70-20.

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