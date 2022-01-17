План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 74%

Северян призвали активнее прививаться, так как это повышает шансы легче перенести болезнь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области началась новая волна коронавируса. Ее особенность в том, что в регионе ожидается распространение омикрона. Уже сейчас наблюдается рост числа заболевших COVID-19 после новогодних праздников.

- От коронавируса в Мурманской области привито 345,5 тысячи человек без учета ревакцинированных и иностранцев. План по вакцинации выполнен на 74%, - сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

Северян призвали активнее прививаться, так как это повышает шансы легче перенести болезнь.

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