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Общество17 января 2022 9:13

План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 74%

Северян призывают активнее прививаться из-за новой волны
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Северян призвали активнее прививаться, так как это повышает шансы легче перенести болезнь.

Северян призвали активнее прививаться, так как это повышает шансы легче перенести болезнь.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области началась новая волна коронавируса. Ее особенность в том, что в регионе ожидается распространение омикрона. Уже сейчас наблюдается рост числа заболевших COVID-19 после новогодних праздников.

- От коронавируса в Мурманской области привито 345,5 тысячи человек без учета ревакцинированных и иностранцев. План по вакцинации выполнен на 74%, - сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

Северян призвали активнее прививаться, так как это повышает шансы легче перенести болезнь.

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