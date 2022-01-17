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Общество17 января 2022 8:33

«Новый Мурманск» возглавит Светлана Панфилова

На время она останется руководителем Корпорации развития Мурманской области
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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«Новый Мурманск» разместится на территории бывшего судоремонтного завода.

«Новый Мурманск» разместится на территории бывшего судоремонтного завода.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2022 году начнется активная стадия реализации проекта «Новый Мурманск». С учетом заявки в рамках инфраструктурного меню на него уже выделили 3,4 миллиона рублей. Возглавит проект руководитель Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова.

- На первом этапе она останется в своей должности, - рассказал губернатор Андрей Чибис. - Ее главная задача - взаимодействие со всеми участниками, от уже существующих инвесторов до потенциальных.

Общая стоимость проекта оценивается в сумму свыше 15 миллиардов рублей. «Новый Мурманск» разместится на территории бывшего судоремонтного завода.

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