Из-за непогоды аэропорт "Мурманск" закрыли

Аэропорт "Мурманск" на время закрывается из-за неблагоприятных метеоусловий. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Аэропорт "Мурманск" на время закрывается из-за неблагоприятных метеоусловий. Напомним: в регионе бушует метель, порывы ветра достигают 25 метров в секунду.

- Принято решение о закрытии аэропорта Мурманск с 11.00 до 15.00 17 января. Все рейсы переносятся на более позднее время. Просим информацию отслеживать на сайте аэропорта "Мурманск" и приезжать в аэропорт в соответствии с изменением времени вылета рейсов, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани Заполярья.

Напомним: Из-за непогоды в аэропорту "Мурманск" отменили несколько рейсов. Также задерживаются с вылетом самолеты в Санкт-Петербург и Москву.

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