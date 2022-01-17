Автоподъезд к Ура-Губе и дорогу Ура-Губа - Видяево закрыли для движения

Список дорог, закрытых для движения в Мурманской области, пополняется. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Список дорог, закрытых для движения в Мурманской области, пополняется.

- С 10.30 17 января введено ограничение движения на двух участках дорог регионального значения из-за снега, метели, плохой видимости: автоподъезд к Ура-Губе от 0 по 22 километр и Ура-Губа - Видяево от 0 по 2 километр, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Ранее закрыли дороги Дороги Мишуково - Снежногорск и Снежногорск - Гаджиево закрыты из-за непогоды. Дороги на Териберку и Туманный закрыта с 8 января.

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