В Мурманске спасают найденного в сугробе котенка

Неравнодушных северян просят принять участие в спасении малыша. Фото: vk.com/pz_51

В Мурманске спасают маленького котенка, которого волонтеры нашли в сугробе замерзшим и обезвоженным. Животному срочно нужна медицинская помощь.

- Крохотная девчушечка вся изъедена паразитами, почти нет живого места! Очень слабенькая. Экстренно необходима помощь финансовая на обследование, ветклинику и медицинские препараты. Срочно нужен для обработки спрей "Фронтлайн", лечебный корм Royal Canin Babycat, - сообщили в группе фонда помощи животным "Путеводная звезда".

Неравнодушных северян просят принять участие в спасении малыша. У куратора большое количество других подопечных , многие из которых тоже находятся на лечении.

Тех, кто хочет помочь, просят обращаться к Олесе: 8 902 135 00 10.

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