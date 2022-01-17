Дмитрий Панычев назвал отличия омикрона от других штаммов коронавируса

В первую очередь легко перенесут омикрон те, кто сделал прививку или имеет антитела после болезни. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области началась новая волна коронавируса, ее особенность будет в распространении омикрона. Министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев рассказал, как отличить его от других штаммов.

- По наблюдениям российских специалистов, это самый быстрый штамм, инкубационный период составляет 2-3 дня, у дельты, например, 5 дней, у уханьского коронавируса - две недели. Он самый заразный - скорость заражения выше в 7 раз. Специалисты прогнозируют большое количество очагов в семьях, коллективах, будет распространение через общественный транспорт, общепит. Симптоматика омикрона как у банального ОРВИ: сухой кашель, насморк, боль в горле. Нет, как у обычного коронавируса, симптомов вроде исчезновения запахов. Омикрон меньше проникает в легкие, но не стоит надеяться, что он легко будет протекать у всех, - отметил Дмитрий Панычев.

В первую очередь легко перенесут омикрон те, кто сделал прививку или имеет антитела после болезни.

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