Андрей Чибис: в Мурманской области началась новая волна коронавируса

Новая волна коронавируса в Мурманской области связана с омикроном. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона 17 января сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Новая волна началась. Она связана в том числе и с распространением омикрона. Пока ограничения вводить не будем, но не исключаю, что они будут. Это зависит от нас с вами. Призываю всех активнее прививаться, - отметил Андрей Чибис.

С учетом того, что омикрон заразнее других штаммов, но в большинстве случаев болезнь протекает легко, губернатор призвал подготовить к новой волне амбулаторное звено, так как многие северяне будут болеть дома.

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