Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 января 2022 6:49

Дороги Мишуково - Снежногорск и Снежногорск - Гаджиево закрыты из-за непогоды

Дороги на Териберку и Туманный закрыта с 8 января
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из-за сильной метели и ветра ожидаемо закрыли дороги.

Из-за сильной метели и ветра ожидаемо закрыли дороги.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

17 января Кольский полуостров находится во власти непогоды, в Мурманске ожидается ветер в порывах до 25 м/с.

Из-за сильной метели и ветра ожидаемо закрыли дороги.

- 17 января с 09.00 закрыт проезд для всех видов транспорта по автомобильным дорогам Мишуково - Снежногорск, 2 - 38 километры, и Снежногорск - Гаджиево по погодным условиям: снег, метель, сильный ветер до улучшения погодных условий, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Дороги на Териберку и Туманный закрыты с 8 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru