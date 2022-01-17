Дороги Мишуково - Снежногорск и Снежногорск - Гаджиево закрыты из-за непогоды

Из-за сильной метели и ветра ожидаемо закрыли дороги.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
17 января Кольский полуостров находится во власти непогоды, в Мурманске ожидается ветер в порывах до 25 м/с.
Из-за сильной метели и ветра ожидаемо закрыли дороги.
- 17 января с 09.00 закрыт проезд для всех видов транспорта по автомобильным дорогам Мишуково - Снежногорск, 2 - 38 километры, и Снежногорск - Гаджиево по погодным условиям: снег, метель, сильный ветер до улучшения погодных условий, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.
Дороги на Териберку и Туманный закрыты с 8 января.
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