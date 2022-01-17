Причиной пожара в ДК моряков в Мурманске мог стать поджог

Открытое горение ликвидировали за час. Фото: vk.com/spasinfo51

Около 19.00 16 января в ДК моряков в Мурманске случился пожар, через час открытое горение ликвидировали. Общая площадь пожара составила почти 50 кв.м.

Возгорание началось в неэкплуатируемой части здания. Напомним: сейчас идет ремонт фасада.

- На данный момент рассматриваются две версии: основная - поджог, вторая - замыкание силового кабеля, - сообщил начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров.

Он отметил, что плановая проверка здания прошла в 2019 году, к 2021 году все замечания по пожарной безопасности ДК были устранены. По предложению главы регионального МЧС, в области будет создано поручение ЧОПам усилить охрану на объектах культурного наследия (там является и ДК моряков), а также на объектах незавершенного строительства и реконструкции.

Прокуратура проводит проверку по факту пожара.

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