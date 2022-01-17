В Мурманске, Североморске и ЗАТО Александровск введут режим повышенной готовности из-за непогоды

До 12.00 17 января в трех муниципалитетах Мурманской области должны ввести режим повышенной готовности. Фото: Антон ЗАБИРОВ

До 12.00 17 января в трех муниципалитетах Мурманской области должны ввести режим повышенной готовности. Такое поручение на оперативном совещании дал губернатор Андрей Чибис.

Речь идет о Мурманске, Североморске, ЗАТО Александровск, где зафиксировано наибольшее количество жалоб на уборку снега.

- Важно скоординировать силы - городские службы должны помочь управляющим компаниям убрать снег, - уточнил Андрей Чибис.

Он отметил, что дороги в указанных муниципалитетах убраны достаточно хорошо, а вот дворы и проезды к ним не выдерживают никакой критики.

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