На Мурманск обрушится ветер силой до 25 м/с

После 9.00 17 января непогода в Мурманске усилится. Фото: Олег УКЛАДОВ

Весь понедельник, 17 января, Мурманск будет во власти непогоды. Снегопад начался еще 16 числа, но своего пика он достигнет сегодня.

- После 9 утра в понедельник на город обрушится штормовой северный ветер, порывы будут точно за 20 м/с, возможно, и за 25 м/с. С моря нас периодически будут накрывать снежные заряды, с учетом огромного количества выпавшего за ночь снега разыграется метель. За период с вечера воскресенья до конца суток понедельника Мурманск может принять от 10 до 20 мм осадков, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Только к утру 18 января непогода стихнет. Водителей просят оставить личный транспорт и воспользоваться общественным, так как заторов сегодня не избежать.

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