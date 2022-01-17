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Общество17 января 2022 5:48

На Мурманск обрушится ветер силой до 25 м/с

Непогода стихнет только во вторник
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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После 9.00 17 января непогода в Мурманске усилится.

После 9.00 17 января непогода в Мурманске усилится.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Весь понедельник, 17 января, Мурманск будет во власти непогоды. Снегопад начался еще 16 числа, но своего пика он достигнет сегодня.

- После 9 утра в понедельник на город обрушится штормовой северный ветер, порывы будут точно за 20 м/с, возможно, и за 25 м/с. С моря нас периодически будут накрывать снежные заряды, с учетом огромного количества выпавшего за ночь снега разыграется метель. За период с вечера воскресенья до конца суток понедельника Мурманск может принять от 10 до 20 мм осадков, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Только к утру 18 января непогода стихнет. Водителей просят оставить личный транспорт и воспользоваться общественным, так как заторов сегодня не избежать.

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