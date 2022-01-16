В Мурманске произошел пожар в ДК "Моряков"

Открытое горение ликвидировано. Фото: vk.com/spasinfo51

В Мурманске загорелся Дом Культуры "Моряков", что находится на улице Карла Маркса. На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения.

- Информация о возгорании поступила в оперативную дежурную смену в 19.10 16 января. Персонал - 13 человек - эвакуирован, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области. - Пожар случился на кровле здания на площади 50 квадратных метров.

В 20.06 открытое горение ликвидировали. На месте происшествия работали четыре пожарно-спасательных подразделения - 35 человек личного состава, 10 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru