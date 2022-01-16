Крещение Господне в Мурманской области в 2022 году: где разрешено купаться, места

В спасательном ведомстве напоминают, что купаться следует в строго отведенных местах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Мурманской области определили места массового купания на праздник Крещение Господне, который отмечается в ночь с 18 на 19 января.

- По старой традиции в крещенскую ночь принято купаться в специально пробитых во льду прорубях, которые обычно изготавливают в форме креста. Называют их иорданью - в память о реке Иордан, в водах которой Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа, - отметили в региональном МЧС.

Список специально оборудованных мест, где можно будет искупаться на Крещение Господне в Мурманской области в 2022 году:

Мурманск - озеро Семеновское и озеро Среднее

Мончегорск - озеро Лумболка

Оленегорск - озеро Комсомольское

Апатиты - озеро Имандра (в районе Тик-губы)

Кировск - озеро Глубокое

Никель - озеро Куэтсъярви

Спутник - озеро Каккуринъярви

Ревда - озеро Окуневое

Снежногорск - озеро Арно

Полярный - озеро Торфяное

Гаджиево - озеро за домом № 81

Североморск - река Ваенга (в районе загородного парка)

ЗАТО Заозерск - река Малая Лица

Ковдор - озеро Ковдор.

В спасательном ведомстве напоминают, что купаться следует в строго отведенных местах. Запрещается: купание без представителей служб спасения и медработников, купание детей без присмотра взрослых, нырять в воду непосредственно со льда, купаться в состоянии алкогольного опьянения, нырять в прорубь вперед головой.

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