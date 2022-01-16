Крещение Господне в Мурманской области в 2022 году: где разрешено купаться, места

В спасательном ведомстве напоминают, что купаться следует в строго отведенных местах.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Мурманской области определили места массового купания на праздник Крещение Господне, который отмечается в ночь с 18 на 19 января.
- По старой традиции в крещенскую ночь принято купаться в специально пробитых во льду прорубях, которые обычно изготавливают в форме креста. Называют их иорданью - в память о реке Иордан, в водах которой Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа, - отметили в региональном МЧС.
Список специально оборудованных мест, где можно будет искупаться на Крещение Господне в Мурманской области в 2022 году:
Мурманск - озеро Семеновское и озеро Среднее
Мончегорск - озеро Лумболка
Оленегорск - озеро Комсомольское
Апатиты - озеро Имандра (в районе Тик-губы)
Кировск - озеро Глубокое
Никель - озеро Куэтсъярви
Спутник - озеро Каккуринъярви
Ревда - озеро Окуневое
Снежногорск - озеро Арно
Полярный - озеро Торфяное
Гаджиево - озеро за домом № 81
Североморск - река Ваенга (в районе загородного парка)
ЗАТО Заозерск - река Малая Лица
Ковдор - озеро Ковдор.
В спасательном ведомстве напоминают, что купаться следует в строго отведенных местах. Запрещается: купание без представителей служб спасения и медработников, купание детей без присмотра взрослых, нырять в воду непосредственно со льда, купаться в состоянии алкогольного опьянения, нырять в прорубь вперед головой.
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