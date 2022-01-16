За сутки в Мурманской области 133 человека заболели коронавирусом

Выздоровели 77 012 северян, на лечении остается 13 677 пациентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 16 января 2022 года, за последние сутки 133 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 93 535 человек, количество летальных исходов - 2846 (+5 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+57, всего 44295), Кандалакшский район (+12, всего 7437), Североморск (+18, всего 8238).

Выздоровели 77 012 северян, на лечении остается 13 677 пациентов.

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