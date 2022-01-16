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Общество16 января 2022 14:15

Жителей Мурманской области предупреждают о сильных снегопадах

А утром 17 января ожидается метель
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Непогода сохранится до конца суток 17 января.

Непогода сохранится до конца суток 17 января.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ГУ МЧС России по Мурманской области предупреждают северян об ухудшении погоды.

По данным мурманского гидрометцентра, вечером 16 января по Мурманской области, начиная с западных районов, ожидается сильный снег. Также 17 января на западе области будет сильный северный ветер, метель. Непогода сохранится до конца суток 17 января.

Спасатели рекомендуют соблюдать осторожность на улице, не находиться вблизи крыш зданий, шатких строений, пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам, носить на одежде светоотражающие элементы, без необходимости не совершать поездок на личном авто.

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